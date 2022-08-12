Коригував удари по Харкову: СБУ затримала “законсервованого” агента ФСБ
У Харкові затримали “законсервованого” агента ФСБ, який коригував ракетні удари Росії.
Про це повідомили у Службі безпеки України.
За даними слідства, агент передавав окупантам геолокацію міської інфраструктури. За його наведенням агресор здійснив ракетні удари по будівлі обласної державної адміністрації та ще семи цивільних об’єктах.
– Розвіддані агент переправляв у вигляді текстових файлів із детальним описом об’єктів та інформацією про перебування в них людей, – зазначили в СБУ.
Зрадником виявився колишній правоохоронець, завербований кадровим співробітником ФСБ під час перетину російського кордону у 2019 році.
Після отримання оперативного псевдоніму та проходження інструктажу зловмисник був переведений у режим очікування. А після лютневого вторгнення РФ на зв’язок з агентом вийшов його російський куратор.
– У разі успішного виконання вказівок окупанти обіцяли “вивести” свого прибічника на територію РФ і оформити громадянство, – додали в службі.
Проте зловмисника затримали, вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За сукупністю вчинених злочинів, йому загрожує довічний строк позбавлення волі.