Присвоили 200 тыс. грн: под Киевом мошенники собирали деньги на “потребности ВСУ”

Август, 14 в 20:34

Под Киевом правоохранители разоблачили мошенников, которые представлялись военной администрацией и якобы собирали средства на нужды Вооруженных сил Украины. На самом деле аферисты присвоили более 200 тыс. грн.

Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов. По его словам, преступную схему придумали двое 25-летних жителей Днепра. Мужчины раскручивали аферу в течение двух месяцев.

Сначала они посылали псевдописьма предпринимателям якобы от имени начальника Обуховской РВА с просьбой о “помощи военным” посредством пересчета денег на банковскую карту.

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