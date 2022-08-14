Присвоили 200 тыс. грн: под Киевом мошенники собирали деньги на “потребности ВСУ”
Под Киевом правоохранители разоблачили мошенников, которые представлялись военной администрацией и якобы собирали средства на нужды Вооруженных сил Украины. На самом деле аферисты присвоили более 200 тыс. грн.
Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов. По его словам, преступную схему придумали двое 25-летних жителей Днепра. Мужчины раскручивали аферу в течение двух месяцев.
Сначала они посылали псевдописьма предпринимателям якобы от имени начальника Обуховской РВА с просьбой о “помощи военным” посредством пересчета денег на банковскую карту.
Правонарушители часто меняли мобильные телефоны и SIM-карты, чтобы замаскироваться. Злоумышленникам грозит тюремное заключение на срок до трех лет.