Привласнили 200 тис. грн: під Києвом шахраї збирали гроші на “потреби ЗСУ”

Серпень, 14 в 20:34

Під Києвом правоохоронці викрили шахраїв, які представлялися військовою адміністрацією та нібито збирали кошти на потреби Збройних сил України. Насправді аферисти привласнили понад 200 тис. грн.

Про це заявив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов. За його словами, злочинну схему вигадали двоє 25-річних жителів Дніпра. Чоловіки розкручували аферу протягом двох місяців.

Спочатку вони надсилали псевдолисти підприємцям нібито від імені начальника Обухівської РВА з проханням про “допомогу військовим” за допомогою перерахунку грошей на банківську картку.

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