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Факты / Происшествия

Число погибших в результате взрыва мины на пляже в Затоке возросло

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
поліція у Затоці
Фото: Нацполиция

Полицейские начали производство по факту несчастного случая в Одесской области. Речь идет об инциденте, когда в Затоке подорвались мирные жители на мине. Трое из них без признаков жизни, двое – в больнице.

Руководитель отдела коммуникации ГУНП в Одесской области, полковник Любовь Гордиевская сообщила, что следственно-оперативная группа Белгород-Днестровского районного отдела полиции установила, что несколько человек, работавших на строительстве, проигнорировали ограничительные заграждения и предупреждающие знаки на пляже.

— В воде в результате взрыва неизвестного предмета погибли трое мужчин в возрасте 25, 32 и 53 лет из Черниговской, Запорожской и Житомирской областей. Тела двух старших погибших получили вчера, младшего нашли сегодня с помощью квадрокоптера, — отметила Гордиевская.

Также во время детонирования получили травмы находившиеся рядом на побережье 43-летний мужчина с Черниговщины и 44-летняя женщина из Киевщины.

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Полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 п.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с отметкой “несчастный случай”.

Полицейские подчеркнули, что в водоемах Одесской области купаться опасно и запрещено. Пляжи и побережья региона защищены и оснащены взрывными устройствами.

Вчера вечером, 14 августа, спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что в Одесской области на базе отдыха в Затоке на мине взорвались мирные жители.

Источник: Нацполиция
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