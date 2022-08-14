В результате подрыва на мине в Затоке погибли два человека на пляже
В Одесской области на базе отдыха в Затоке на мине подорвались мирные жители. Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, в результате этого есть двое погибших и один раненый.
– Одесская область, Белгород-Днестровский район, Затока. Пляж! Подрыв людей на минно-взрывном устройстве, – отметил он.
По данным ОК Юг, предварительно группа мужчин, пренебрегая предупредительными знаками, устроила отдых с купанием на одном из пляжей. На месте происшествия работают специалисты скорой помощи, взрывотехники, следственно-оперативная группа.
Братчук напомнил, что в Одесской области по-прежнему действует запрет: выходить на пляжи и побережье, а также купаться в море и водоемах нельзя.
В конце июля в Николаевской области двое мирных жителей подорвались на мине в море в курортном селе Коблево. Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Жителей в который раз призывают не купаться на пляжах в случае запрета, поскольку это может быть опасно.