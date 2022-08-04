Август, 04 в 13:34

Сегодня, 4 августа, в правоохранительные органы Ровно, Винницы и Тернополя поступили сообщения о якобы минировании ряда инфраструктурных объектов.

Об этом сообщают Факты ICTV.

ОБНОВЛЕНО в 13:50

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Ищут взрывчатку и в Кропивницком – на центральном рынке.

ОБНОВЛЕНО в 13:40

В Хмельницком есть сообщения о заминировании: автовокзала, железнодорожного вокзала и рынка.

Так, в полиции Ровно заявили, что около 12:00 поступило сообщение о заминировании железнодорожного, автовокзала и на улице неподалеку от продуктового рынка.

В настоящее время на местах работают следственно-оперативные группы и все экстерные службы. Взрывотехники с кинологами обследуют помещение.

Суспільне сообщает, что в Виннице правоохранители также проверяют информацию о заминировании ряда инфраструктурных объектов.

В Винницком облсовете сообщили, что в городе приостановили движение общественного и частного транспорта на участке Коцюбинского проспекта (возле Центрального рынка) и вблизи площади Привокзальной.

Мэр Тернополя Сергей Надал в своем Telegram-канале также сообщил об информации о возможном минировании железнодорожного вокзала и центрального универмага.

– Там работают соответствующие службы. Есть информация о возможной провокации и заложенной взрывчатке, — написал мэр.

Впоследствии он сообщил, что информация о якобы заминировании не подтвердилась. Специальные службы проверили помещение вокзала и универмага города.