Серпень, 15 в 10:59

У Вінниці надійшло повідомлення про можливе замінування кількох об’єктів. Наразі на місцях працюють рятувальники та правоохоронці.

Про це Фактам ICTV повідомила речниця поліції Вінничини Заріна Маєвська.

За її словами, інформація про “замінування” надійшла на електронну пошту одного із закладів, який і передав її до поліції.

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Наразі вибухотехніки перевірили частину об’єктів – жодних вибухонебезпечних чи підозрілих предметів не виявлено.

– Іншу частину закладів наразі перевіряємо. Які саме об’єкти були заміновані, повідомимо згодом, після обстеження, – зауважила Заріна Маєвська.

4 серпня до правоохоронних органів Рівного, Вінниці та Тернополя надійшли повідомлення про начебто мінування низки інфраструктурних об’єктів. Згодом повідомили про “замінування” у Кропивницькому та Хмельницькому.

Фото: Вінницька ОДА