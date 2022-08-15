Август, 15 в 13:51

Российские военнослужащие начали вывозить свои семьи из временно оккупированного города Мелитополь (Запорожская область). Это следствие эффективных действий Вооруженных сил Украины и партизан.

О деталях сообщил в эфире общенационального телемарафона городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Он подтвердил, что после удачных ударов по мостам Херсонской области, которые осуществили ВСУ, оккупанты начали бежать из Херсона в Мелитополь. В то же время, по словам Федорова, есть еще один миграционный процесс: даже из Мелитополя рашисты начали вывозить свои семьи.

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– Действительно, мы видим миграцию военных из Херсона в Мелитополь. Но мы видим еще одну важную миграцию: после того, как партизаны и Вооруженные силы Украины активно отработали эту неделю, военнослужащие вывозят свои семьи из Мелитополя. Мы это отчетливо видим, – подчеркнул Федоров.

Он уточнил, что параллельно российские оккупанты начали так называемую массовую фильтрацию на улицах и в домах города (т.е. обыски, проверки местных жителей). Например, после одного из подрывов, совершенного партизанами, оккупанты совершили обыски в доме, из которого было снято видео момента взрыва. Рашисты пытались найти человека, который это снимал, однако не смогли.

– Но миграция как военных из Херсона в Мелитополь есть, так и вывоз их семей из Мелитополя куда-то далеко и навсегда, – добавил Федоров.

Он также проинформировал, что в городе присутствуют представители всех спецслужб РФ, которые устраивают террор украинцам.

Несмотря на сложную ситуацию, все руководители школ и детсадов Мелитополя отказались сотрудничать с врагом. Оккупанты пытаются запугать родителей, чтобы они отдали детей в школу 1 сентября. Они хотят сделать из детей живой щит и заставляют родителей писать заявления, что коллектив школ не несет ответственности за жизни учеников. Федоров заверил, что все мелитопольские школы будут работать онлайн по украинской программе.

В городе также продолжают работать партизаны. По словам Федорова, российские войска используют Мелитополь как логистический центр для перевозки боеприпасов и тяжелого вооружения, в основном по железной дороге. Поэтому одной из первых целей партизан являются железнодорожные перевозки. Очередной мост был взорван в ночь с субботы на воскресенье, и враг до сих пор не может его восстановить.

Как известно, в оккупированном Мелитополе происходит охота на коллаборантов, которые готовятся к псевдореферендуму. Партизаны подорвали одного из так называемых руководителей “избирательного штаба” Единой России – коллаборанта Олега Шостака. Был подорван и главный штаб путинской партии в самом центре города.