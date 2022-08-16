Серпень, 16 в 9:21

У Мелітополі сили спротиву зупинили ефірне мовлення окупантів.

Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

За його словами, сьогодні зранку о 07:00 було чути два вибухи в районі підстанції. Після цього зупинилось телевізійне мовлення окупантів.

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За попередньою інформацією, пошкоджено транзитний кабель.

– Як не намагається російська пропаганда промити мізки нашим мешканцям – у них нічого не виходить. Мелітопольці тримають оборону, а сили спротиву – знешкоджують все рашистське, – наголосив мер.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Мелітополі поранення отримав один з очільників “виборчого штабу” Єдиної Росії – керівник пропагандистського відділу роботи зі ЗМІ Олег Шостак.

14 серпня радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що у тимчасово окупованому Мелітополі частково зруйновано залізничний міст.

Фото: Міська рада Мелітополя