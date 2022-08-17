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Сговорилась с медиком: чиновница Львовского горсовета переправляла уклонистов за границу

Юля Захарченко, редактор ленты
Сговорилась с медиком: чиновница Львовского горсовета переправляла уклонистов за границу
Фото: Офис генпрокурора

Во Львовской области разоблачили чиновницу горсовета, создавшую незаконную схему нелегальной миграции за границу военнообязанных мужчин, которые не могут выезжать с территории Украины.

Она сговорилась с работником медицинского учреждения, который помогал создавать справки к акту осмотра МСЭК об установлении группы инвалидности, чтобы украинцы могли беспрепятственно ехать в другие страны во время действия военного положения. Свои услуги женщина оценила в $1,3 тыс.

Во время обыска в служебном кабинете чиновницы Львовского горсовета изъяли более $17 тыс., €1,3 тыс. и 4 тыс. грн, после чего задержали.

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Прокуратура расследует уголовное производство по факту организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины (по ч. 3 ст. 332 УК Украины).

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Источник: Офис генпрокурора
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