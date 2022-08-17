Сговорилась с медиком: чиновница Львовского горсовета переправляла уклонистов за границу

Август, 17 в 18:52

Во Львовской области разоблачили чиновницу горсовета, создавшую незаконную схему нелегальной миграции за границу военнообязанных мужчин, которые не могут выезжать с территории Украины.

Она сговорилась с работником медицинского учреждения, который помогал создавать справки к акту осмотра МСЭК об установлении группы инвалидности, чтобы украинцы могли беспрепятственно ехать в другие страны во время действия военного положения. Свои услуги женщина оценила в $1,3 тыс.

Во время обыска в служебном кабинете чиновницы Львовского горсовета изъяли более $17 тыс., €1,3 тыс. и 4 тыс. грн, после чего задержали.

Сейчас смотрят

Женщине хотят сообщить о подозрении и избрать меру пресечения в виде содерживания под стражей. Правоохранители выясняют, причастны ли другие граждане к незаконной схеме.

Прокуратура расследует уголовное производство по факту организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины (по ч. 3 ст. 332 УК Украины).