Змовилася з медиком: посадовиця Львівської міськради переправляла ухилянтів за кордон

Серпень, 17 в 18:52

У Львівській області викрили посадовицю міськради, яка створила незаконну схему нелегальної міграції за кордон військовозобов’язаних чоловіків, які не можуть виїжджати з території України.

Вона змовилася з працівником медичної установи, який допомагав створювати довідки до акту огляду МСЕК про встановлення групи інвалідності, щоб українці могли безперешкодно їхати в інші країни під час дії воєнного стану. Свої послуги жінка оцінила у $1,3 тис.

Під час обшуку в службовому кабінеті посадовиці Львівської міськради вилучили понад $17 тис., €1,3 тис. та 4 тис. грн, після чого затримали.

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Жінці хочуть повідомити про підозру та обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці з’ясовують, чи причетні інші громадяни до незаконної схеми.

Прокуратура розслідує кримінальне провадження за фактом організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України (за ч. 3 ст. 332 КК України).