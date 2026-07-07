Украина разрушила саму идею о том, что у Российской Федерации якобы есть стратегический тыл.

Об этом заявил президент Украины Владимир НАТО в рамках форума оборонных индустрий НАТО в Анкаре.

Зеленский об ударах по территории РФ

По словам президента, долгое время Россия считала, что имеет территориальное преимущество. Он утверждает, что в Кремле думали, что никто не достанется глубокого тыла на территории Российской Федерации.

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Но украинские дроны уже прорывают оборону и наносят удары даже по заводам в Сибири, обратил внимание он.

– Это новая реальность. У России не осталось ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода, который бы не был поражен Украиной, – заявил Зеленский.

По словам президента, Украина не ведет эту войну ради удовлетворения или геополитики, в отличие от российского диктатора Владимира Путина.

Он утверждает, что именно РФ принесла войну в Украину и убивает здесь людей, чтобы уничтожить независимость, однако украинцы защищаются.

Зеленский обратился к участникам саммита НАТО в Анкаре, отметив, что если украинцы умеют так воевать, то вполне логично, чтобы эти возможности стали частью коллективной обороны Организации Североатлантического договора.

– Действительно ли правильно оставлять страну с таким уровнем оборонной способности вне НАТО? – спросил Зеленский.

По словам президента, сейчас Украина ежемесячно ликвидирует около 30 тыс. российских военных. Только в июне было уничтожено около 28 тыс. солдат. Он подчеркнул, что каждый случай имеет видеоподтверждение.

В то же время Зеленский добавил, что украинские морские дроны превратились в многофункциональные платформы, способные наносить удары по целям на море, суше и в воздухе.

Также Украина повысила уровень перехвата российских дронов Shahed до более чем 90%, отметил президент.

По его мнению, Украина сохраняет высокий уровень перехвата крылатых ракет благодаря развитию системы ПВО. Зеленский поблагодарил партнеров, которые продолжают оказывать Украине оборонную помощь.

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