Это новая реальность: Зеленский об ударах Украины по НПЗ и тылу РФ
- Выступая на оборонном форуме НАТО в Анкаре, Владимир Зеленский заявил, что Украина разрушила миф о невредимости российского стратегического тыла, поразив дронами все крупные НПЗ и заводы даже в Сибири.
- На фоне таких оборонных достижений, успешной работы ПВО и высоких потерь РФ президент подчеркнул, что для НАТО вполне логично принять Украину в свой состав.
Украина разрушила саму идею о том, что у Российской Федерации якобы есть стратегический тыл.
Об этом заявил президент Украины Владимир НАТО в рамках форума оборонных индустрий НАТО в Анкаре.
Зеленский об ударах по территории РФ
По словам президента, долгое время Россия считала, что имеет территориальное преимущество. Он утверждает, что в Кремле думали, что никто не достанется глубокого тыла на территории Российской Федерации.
Но украинские дроны уже прорывают оборону и наносят удары даже по заводам в Сибири, обратил внимание он.
– Это новая реальность. У России не осталось ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода, который бы не был поражен Украиной, – заявил Зеленский.
По словам президента, Украина не ведет эту войну ради удовлетворения или геополитики, в отличие от российского диктатора Владимира Путина.
Он утверждает, что именно РФ принесла войну в Украину и убивает здесь людей, чтобы уничтожить независимость, однако украинцы защищаются.
Зеленский обратился к участникам саммита НАТО в Анкаре, отметив, что если украинцы умеют так воевать, то вполне логично, чтобы эти возможности стали частью коллективной обороны Организации Североатлантического договора.
– Действительно ли правильно оставлять страну с таким уровнем оборонной способности вне НАТО? – спросил Зеленский.
По словам президента, сейчас Украина ежемесячно ликвидирует около 30 тыс. российских военных. Только в июне было уничтожено около 28 тыс. солдат. Он подчеркнул, что каждый случай имеет видеоподтверждение.
В то же время Зеленский добавил, что украинские морские дроны превратились в многофункциональные платформы, способные наносить удары по целям на море, суше и в воздухе.
Также Украина повысила уровень перехвата российских дронов Shahed до более чем 90%, отметил президент.
По его мнению, Украина сохраняет высокий уровень перехвата крылатых ракет благодаря развитию системы ПВО. Зеленский поблагодарил партнеров, которые продолжают оказывать Украине оборонную помощь.