В Запорожье раздавались взрывы — работала ПВО
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Сегодня, 19 августа, в Запорожье раздалось по меньшей мере шесть взрывов.
Обновлено в 14.14. Громкие звуки взрывов, которые было слышно в областном центре — это результат работы сил противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
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По словам местных жителей в соцсетях, сразу после взрывов включили сирены воздушной тревоги.
Ранее в британской разведке заявили, что на Харьковском направлении россияне постоянными обстрелами пытаются вынудить Украину держать на этом участке фронта значительные силы.