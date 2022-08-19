Август, 19 в 14:14

Сегодня, 19 августа, в Запорожье раздалось по меньшей мере шесть взрывов.

Обновлено в 14.14. Громкие звуки взрывов, которые было слышно в областном центре — это результат работы сил противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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По словам местных жителей в соцсетях, сразу после взрывов включили сирены воздушной тревоги.

Ранее в британской разведке заявили, что на Харьковском направлении россияне постоянными обстрелами пытаются вынудить Украину держать на этом участке фронта значительные силы.