Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

В Запорожье раздавались взрывы — работала ПВО

Марта Бондаренко, редактор ленты
Подтверждено
вибух
Фото: Depositphotos

Сегодня, 19 августа, в Запорожье раздалось по меньшей мере шесть взрывов.

Обновлено в 14.14. Громкие звуки взрывов, которые было слышно в областном центре — это результат работы сил противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Сейчас смотрят

По словам местных жителей в соцсетях, сразу после взрывов включили сирены воздушной тревоги.

Ранее в британской разведке заявили, что на Харьковском направлении россияне постоянными обстрелами пытаются вынудить Украину держать на этом участке фронта значительные силы.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка