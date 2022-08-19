В Запоріжжя лунали вибухи – працювала ППО
Підтверджено
Фото: Depositphotos
Сьогодні, 19 серпня, у Запоріжжі пролунало щонайменше шість вибухів.
Оновлено о 14.14. Гучні звуки вибухів, що чули в обласному центрі – це результат роботи сил протиповітряної оборони Збройних сил України.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Зараз дивляться
За словами місцевих жителів у соцмережах, одразу після вибухів увімкнули сирени повітряної тривоги.
Раніше у британській розвідці заявили, що на Харківському напрямку росіяни постійними обстрілами намагаються змусити Україну тримати на цій ділянці фронту значні сили.