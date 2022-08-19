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Факти / Надзвичайні події

В Запоріжжя лунали вибухи – працювала ППО

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Підтверджено
вибух
Фото: Depositphotos

Сьогодні, 19 серпня, у Запоріжжі пролунало щонайменше шість вибухів.

Оновлено о 14.14. Гучні звуки вибухів, що чули в обласному центрі – це результат роботи сил протиповітряної оборони Збройних сил України.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

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За словами місцевих жителів у соцмережах, одразу після вибухів увімкнули сирени повітряної тривоги.

Раніше у британській розвідці заявили, що на Харківському напрямку росіяни постійними обстрілами намагаються змусити Україну тримати на цій ділянці фронту значні сили.

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