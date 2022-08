На Харьковском направлении РФ своими постоянными обстрелами, скорее всего пытается заставить Украину держать на этом участке фронта значительные силы.

Это делают для того, чтобы дополнительные силы украинские военные не смогли использовать для контрнаступления на других направлениях. Такое мнение высказали в британской разведке.

Также британские разведчики обратили внимание на регулярные жестокие обстрелы Харькова российскими силами.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 19 August 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/H4kJ85x7OH

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/yODxnSBw7g

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 19, 2022