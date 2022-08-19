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Факты / Украина

Британская разведка объяснила тактику РФ под Харьковом и постоянные обстрелы города

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Британская разведка объяснила тактику РФ под Харьковом и постоянные обстрелы города
Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении РФ своими постоянными обстрелами, скорее всего пытается заставить Украину держать на этом участке фронта значительные силы.

Это делают для того, чтобы дополнительные силы украинские военные не смогли использовать для контрнаступления на других направлениях. Такое мнение высказали в британской разведке.

Также британские разведчики обратили внимание на регулярные жестокие обстрелы Харькова российскими силами.

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— Хотя линия фронта на этом направлении с мая почти не двигалась, второй самый большой город Украины остается одним из наиболее часто подвергающихся обстрелам.

Харьков, который сейчас в 15 км от линии фронта, очень страдает, поскольку до него достает большинство российских артиллерийских систем. РСЗО и накрывающие площадями виды вооружения нанесли разрушения на значительной территории города, — отметили в британской разведке.

Напомним, вечером 17 августа российские войска обстреляли Харьков. В результате вражеской атаки было полностью разрушено здание общежития.

Из-за обстрела Харькова 17 августа погибли 17 человек, среди них — мальчик 2009 года рождения.

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