Хранил дома ручной пулемет и гранаты: в Черкасской области задержали мужчину

Август, 20 в 21:01

В Черкасской области задержали 36-летнего мужчину, который хранил дома ручной пулемет с магазином и патронами калибра 5,45 мм, а также гранаты с задорами.

По данным Национальной полиции, правоохранители провели санкционированный обыск в доме местного жителя. Там обнаружили и изъяли предмет, похожий на ручной пулемет РПК с магазином, около 72 патронов калибра 5,45 мм, 10 корпусов от гранаты Ф-1 и 10 запалов к ним.

Вещественные доказательства направили на проведение соответствующих экспертиз. Следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Мужчине сообщили о подозрении. Ему хотят избрать меру пресечения. Жителю Черкасской области грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. В настоящее время досудебное следствие продолжается.