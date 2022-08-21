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Зберігав вдома ручний кулемет і гранати: на Черкащині затримали чоловіка

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Зберігав вдома ручний кулемет і гранати: на Черкащині затримали чоловіка
Фото: Нацполіція

У Черкаській області затримали 36-річного чоловіка, який зберігав вдома ручний кулемет із магазином та набоями калібру 5,45 мм, а також гранати із запалами.

За даними Національної поліції, правоохоронці провели санкціонований обшук у помешканні місцевого жителя. Там виявили та вилучили предмет, схожий на ручний кулемет РПК з магазином, близько 72 набоїв калібру 5,45 мм, 10 корпусів від гранати Ф-1 та 10 запалів до них.

Фото: Нацполіція

Речові докази направили на проведення відповідних експертиз. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Зараз дивляться

Чоловіку повідомили про підозру. Йому хочуть обрати запобіжний захід. Жителю Черкаської області загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до семи років. Наразі досудове слідство триває.

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Джерело: Нацполіція
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