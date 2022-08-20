Август, 20 в 13:00

Война в Украине может затянуться на годы, если наше государство не получит достаточное количество оружия от западных партнеров.

Такое мнение в эфире Радио НВ высказал глава правления Центра оборонных стратегий, экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

По его словам, РФ способна поддерживать нынешнюю интенсивность боевых действий годами, поскольку имеет большие мобилизационные ресурсы, вербует наемников и проводит скрытую мобилизацию.

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Это часто плохо подготовленные и не мотивированные военнослужащие, которыми тяжело руководить. Однако их количество Москва может поддерживать на приблизительно устойчивом уровне еще годами.

Кроме того, в России есть большое количество вооружения и военной техники. Речь уже не идет о высокотехнологичном оружии, запасы которого у агрессора исчерпываются, а о старом, которое хранится на российских складах и может выполнять определенные задачи.

Поэтому Украина может переломить ситуацию в войне только при помощи значительного количества современного западного вооружения.

– Если мы не переломим ситуацию за счет технологического преимущества, которое нам предоставят наши партнеры, то, к сожалению, еще можем видеть эту войну какое-то достаточно долгое время. Это может идти какие-то годы, а дальше может перейти в менее интенсивный конфликт, который также может идти очень долго, — подчеркнул Загороднюк.

Он отметил, что наше государство такая ситуация не устраивает. Украине не нужна долгая война на годы. Загороднюк прогнозирует, что у РФ уже скоро начнутся серьезные проблемы в экономике благодаря санкциям. Так что агрессор будет истощаться.

И в этой ситуации критически важным является предоставление нашему государству достаточного количества оружия для контрнаступления Вооруженных сил Украины.

– Россия будет истощаться. Где-то до конца этого года – в середине следующего у них начнутся очень серьезные экономические проблемы благодаря санкциям. Но они все равно как-нибудь будут находить выходы и так или иначе будут продолжать существование. Поэтому для нас сейчас критически все же договориться с нашими партнерами о предоставлении количества оружия, достаточного для контрнаступательных действий, — заявил Загороднюк, добавив, что это вполне возможно.

Экс-министр уточнил, что прогнозы по поставкам оружия Украине пока позитивные. Есть возможность в течение определенного периода накопить вооружение до такой критической массы, которая позволит оснастить и подготовить дополнительные подразделения ВСУ. После этого появится возможность проводить контрнаступательные действия уже на ряде операционных направлений фронта.

Загороднюк объяснил, что украинской армии прежде всего нужны средства огневого поражения на далекое расстояние (дальнобойная артиллерия, системы залпового огня и т.д.). Украинская промышленность пока такого вооружения не производит, а быстро развернуть производство в условиях войны нереально.

Загороднюк отметил, что задача ВСУ – побеждать силой оружия, и это артиллерийская война, а не пехотная.