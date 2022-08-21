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Факты / Происшествия

В Мариуполе оккупанты сносят разрушенные дома и селят в уцелевшие российских строителей

Юля Захарченко, редактор ленты
В Мариуполе оккупанты сносят разрушенные дома и селят в уцелевшие российских строителей
Фото: Факты ICTV

В Мариуполе российские оккупанты продолжают сносить жилые дома украинцев. Вместо жилья захватчики предлагают только обещания людям, проживавшим в этих домах.

Об этом сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, в то же время в уцелевших домах они селят строителей из России при содействии коллаборантов — глав ОСМД (объединения совладельцев многоквартирного дома).

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– Мариуполь. Снос домов на улице Солнечная и бульваре Шевченко продолжается. Людям, проживавшим в этих домах, оккупанты предлагают обещания вместо жилья. В то же время российских строителей начали размещать в уцелевших квартирах при содействии коллаборантов — глав ОСМД. Ничего нового. Просто фашистская Россия, — отметил Андрющенко.

По словам советника мэра Мариуполя, это типичное поведение оккупантов — дать украинцам лживую надежду, а россиянам — украденное имущество мирных украинцев.

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