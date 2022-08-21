Все будет Украина: хакеры взломали телевидение в Крыму

Август, 21 в 0:14

Хакеры взломали телевидение в оккупированных городах и напомнили, что Крым — это Украина. Вместо российской пропаганды и фейковых новостей о полномасштабной войне в Украине зрители увидели обращение президента Владимира Зеленского.

В записи глава государства напомнил российским чиновникам, что захватчики не найдут покоя на территории Крымского полуострова. На некоторых кадрах можно было заметить государственный сине-желтый флаг Украины. Таким образом хакеры решили напомнить РФ, что Крым – это Украина.

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Вечером раздалась серия взрывов в Крыму. Беспилотник снова упал на штаб Черноморского флота РФ в Севастополе. Кроме того, во многих городах Крыма по несколько раз сработала российская ПВО.