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Факты / Украина / Общество

Все будет Украина: хакеры взломали телевидение в Крыму

Юля Захарченко, редактор ленты
Все будет Украина: хакеры взломали телевидение в Крыму
Фото: Факты ICTV

Хакеры взломали телевидение в оккупированных городах и напомнили, что Крым — это Украина. Вместо российской пропаганды и фейковых новостей о полномасштабной войне в Украине зрители увидели обращение президента Владимира Зеленского.

В записи глава государства напомнил российским чиновникам, что захватчики не найдут покоя на территории Крымского полуострова. На некоторых кадрах можно было заметить государственный сине-желтый флаг Украины. Таким образом хакеры решили напомнить РФ, что Крым – это Украина.

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Вечером раздалась серия взрывов в Крыму. Беспилотник снова упал на штаб Черноморского флота РФ в Севастополе. Кроме того, во многих городах Крыма по несколько раз сработала российская ПВО.

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