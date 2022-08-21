Серпень, 21 в 14:31

У Маріуполі російські окупанти продовжують зносити житлові будинки українців. Замість житла загарбники пропонують лише обіцянки людям, які мешкали у цих будинках.

Про це повідомив радник міського глави Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, водночас у вцілілі помешкання вони селять будівельників з Росії за сприянням колаборантів – очільників ОСББ (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку).

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– Маріуполь. Знесення будинків на вулиці Сонячна та бульварі Шевченко продовжується. Людям, які мешкали в цих домах, окупанти пропонують обіцянки замість житла. Водночас російських будівельників почали розміщувати у вцілілих квартирах за сприянням колаборантів – глав ОСББ. Нічого нового. Просто фашистська Росія, – зазначив Андрющенко.

За словами радника мера Маріуполя, це типова поведінка окупантів – дати українцям брехливу надію, а росіянам – викрадене майно мирних українців.