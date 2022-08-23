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Факты / Происшествия

В Севастополе прогремело по меньшей мере два мощных взрыва

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
В Севастополе прогремело по меньшей мере два мощных взрыва
Фото: Depositphotos

На территории Крымского полуострова в Севастополе прогремели несколько мощных взрывов, сообщают местные жители.

– Севастополь. Было два взрыва. ПВО? Здравствуйте, everybody, — говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

Так называемый “губернатор” Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что сбили беспилотный летательный аппарат.

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– А в последние дни ничего не сбивали, просто ПВО работала и окна тряслись. В целом в Севастополе ничего не происходит, абсолютно ничего, — отметили в Telegram-канале Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

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