На территории Крымского полуострова в Севастополе прогремели несколько мощных взрывов, сообщают местные жители.

– Севастополь. Было два взрыва. ПВО? Здравствуйте, everybody, — говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

Так называемый “губернатор” Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что сбили беспилотный летательный аппарат.

– А в последние дни ничего не сбивали, просто ПВО работала и окна тряслись. В целом в Севастополе ничего не происходит, абсолютно ничего, — отметили в Telegram-канале Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.