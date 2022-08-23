На території Кримського півострова у Севастополі прогриміло декілька потужних вибухів, повідомляють місцеві жителі.

– Севастополь. Було два вибухи. ППО? Добрий день, everybody, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.

Так званий “губернатор” Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що збили безпілотний літальний апарат.

– А останніми днями нічого не збивали, просто ППО працювала і вікна тряслися. А так загалом у Севастополі нічого не відбувається, абсолютно нічого, – зазначили у Telegram-каналі Збройні сили України. Війна з окупантами.