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Факти / Надзвичайні події

У Севастополі прогриміло щонайменше два потужних вибухи

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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У Севастополі прогриміло щонайменше два потужних вибухи
Фото: Depositphotos

На території Кримського півострова у Севастополі прогриміло декілька потужних вибухів, повідомляють місцеві жителі.

– Севастополь. Було два вибухи. ППО? Добрий день, everybody, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.

Так званий “губернатор” Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що збили безпілотний літальний апарат.

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– А останніми днями нічого не збивали, просто ППО працювала і вікна тряслися. А так загалом у Севастополі нічого не відбувається, абсолютно нічого, – зазначили у Telegram-каналі Збройні сили України. Війна з окупантами.

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