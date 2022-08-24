Август, 24 в 20:22

В Днепропетровской области прогремело несколько мощных взрывов во время сигнала воздушной тревоги.

По неофициальным данным, в Синельниковском районе на Днепропетровщине работают системы противовоздушной обороны.

По состоянию на 20:22 воздушная тревога звучит почти по всей территории Украины, кроме Крыма.

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В частности, сигнал опасности продолжается в Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Волынской, Львовской и Закарпатской областей.