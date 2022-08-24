У Дніпропетровській області пролунали потужні вибухи під час тривоги
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Фото: Depositphotos
У Дніпропетровській області прогриміло декілька потужних вибухів під час сигналу повітряної тривоги.
За неофіційними даними, у Синельниківському районі на Дніпропетровщині працюють системи протиповітряної оборони.
Станом на 20:22, повітряна тривога лунає майже по всій території України, окрім Криму.
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Зокрема, сигнал небезпеки триває у Луганській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Волинській, Львівській та Закарпатській областях.