Август, 24 в 12:53

Российские захватчики сегодня утром, 24 августа, нанесли ракетные удары по городу Миргород Полтавской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.

По его словам, в городе зафиксировали четыре вражеских “прилета” по инфраструктуре. Лунин сообщил, что ни погибших, ни раненых нет.



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Впоследствии в 831 бригаде тактической авиации сообщили, что россияне нанесли удары ракетами класса воздух-земля, предположительно Х-22, по военной инфраструктуре. На местах попадания продолжаются пожары, работают экстренные службы.

– Пожар продолжается. На пораженных объектах работают кареты скорой помощи, представители Национальной полиции Украины и службы, ликвидирующие последствия обстрелов. Число жертв и разрушений уточняется, — говорится в сообщении.

Напомним, что война в Украине длится уже 182 дня.

Источник: Дмитрий Лунин, 831 бригада тактической авиации

Фото: 831 бригада тактической авиации