В Миргороде утром четыре “прилета” по инфраструктуре, продолжается пожар — глава ОВА
Российские захватчики сегодня утром, 24 августа, нанесли ракетные удары по городу Миргород Полтавской области.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.
По его словам, в городе зафиксировали четыре вражеских “прилета” по инфраструктуре. Лунин сообщил, что ни погибших, ни раненых нет.
Впоследствии в 831 бригаде тактической авиации сообщили, что россияне нанесли удары ракетами класса воздух-земля, предположительно Х-22, по военной инфраструктуре. На местах попадания продолжаются пожары, работают экстренные службы.
– Пожар продолжается. На пораженных объектах работают кареты скорой помощи, представители Национальной полиции Украины и службы, ликвидирующие последствия обстрелов. Число жертв и разрушений уточняется, — говорится в сообщении.
Напомним, что война в Украине длится уже 182 дня.
Источник: Дмитрий Лунин, 831 бригада тактической авиации