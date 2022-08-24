Серпень, 24 в 12:53

Російські загарбники сьогодні зранку, 24 серпня, завдали ракетних ударів по місту Миргород Полтавської області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

За його словами, у місті зафіксували чотири ворожі “прильоти” по інфраструктурі. Лунін повідомив, що ні загиблих, ні поранених немає.

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Згодом у 831 бригаді тактичної авіації повідомили, що росіяни завдали ударів ракетами класу повітря-земля, ймовірно Х-22, по військовій інфраструктурі. На місцях влучання тривають пожежі, працюють екстрені служби.

– Пожежа триває. На уражених об’єктах працюють карети швидкої допомоги, представники Національної поліції України та служби, які ліквідовують наслідки обстрілу. Кількість жертв та руйнувань уточнюється, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 182 дні.

Джерело: Дмитро Лунін, 831 бригада тактичної авіації

Фото: 831 бригада тактичної авіації