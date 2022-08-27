Август, 27 в 18:03

В Харькове снова прогремела серия мощных взрывов во время воздушной тревоги.

Обновлено в 18:03. Прилет в Шевченковском районе Харькова на территорию одного из предприятий. Ударили кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня Ураган. Пострадавших и пожаров нет, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Обновлено в 17:21. Местные Telegram-каналы сообщают, что на территории Харькова есть прилеты. В небе над городом поднялся черный и густой дым.

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Обновлено в 17:04. По состоянию на 17:04, сигнал воздушной тревоги звучит в Харьковской (с 17:01), Луганской (длится с 4 апреля 19:45) областях и в Вознесенском районе на Николаевщине.