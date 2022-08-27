Серпень, 27 в 17:21

У Харкові знову прогриміла серія потужних вибухів під час повітряної тривоги.

Оновлено о 17:21. Місцеві Telegram-канали повідомляють, що на території Харкова є прильоти. У небі над містом піднявся чорний і густий дим.

Оновлено о 17:04. Станом на 17:04, сигнал повітряної тривоги лунає у Харківській (з 17:01), Луганській (триває з 4 квітня 19:45) областях та у Вознесенському районі на Миколаївщині.