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Є прильоти: що відомо про вибухи у Харкові під час повітряної тривоги

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Є прильоти: що відомо про вибухи у Харкові під час повітряної тривоги
Фото: Depositphotos

У Харкові знову прогриміла серія потужних вибухів під час повітряної тривоги.

Оновлено о 17:21. Місцеві Telegram-канали повідомляють, що на території Харкова є прильоти. У небі над містом піднявся чорний і густий дим.

Оновлено о 17:04. Станом на 17:04, сигнал повітряної тривоги лунає у Харківській (з 17:01), Луганській (триває з 4 квітня 19:45) областях та у Вознесенському районі на Миколаївщині.

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