Август, 29 в 17:20

Во временно оккупированном Мелитополе прогремела серия мощных взрывов. Местные жители сообщают, что на территории города было слышно по меньшей мере четыре взрыва.

– Мелитополь (район). Были слышны сильные взрывы. Информация уточняется, но прожарка русни продолжается, — говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

По состоянию на 17:20 29 августа, сигнал воздушной тревоги раздается в Луганской (длится с 4 апреля, 19:45), Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях.