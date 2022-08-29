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Факты / Происшествия

В Мелитополе прогремело по меньшей мере четыре мощных взрыва

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
В Мелитополе прогремело по меньшей мере четыре мощных взрыва
Фото: Генштаб ВСУ

Во временно оккупированном Мелитополе прогремела серия мощных взрывов. Местные жители сообщают, что на территории города было слышно по меньшей мере четыре взрыва.

– Мелитополь (район). Были слышны сильные взрывы. Информация уточняется, но прожарка русни продолжается, — говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

По состоянию на 17:20 29 августа, сигнал воздушной тревоги раздается в Луганской (длится с 4 апреля, 19:45), Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях.

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