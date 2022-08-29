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Факты / Украина / Общество

ВСУ взяли под контроль Дарьевский мост и переправу через Ингулец – ОК Юг

Юля Захарченко, редактор ленты
ВСУ взяли под контроль Дарьевский мост и переправу через Ингулец – ОК Юг
Фото: Генштаб ВСУ

Дарьевский мост и переправа через реку Ингулец находятся под контролем Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

— Мост и переправа через реку Ингулец находятся под нашим огневым контролем, поражены и не функционируют, — говорится в сообщении.

Украинские защитники продолжают освобождать Херсонскую область и мешать планам оккупантов. В этот раз наши военные нанесли удары по трем пунктам управления.

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В частности, ВСУ попали по трем пунктам управления в Херсоне и Дарьевке, 35 российской армии в Новой Каховке, а также по складам боеприпасов оккупантов в Любимовке и Херсоне.

Подтвержденные потери врага — около 11 рашистов, три единицы автобронетехники и самоходная гаубица Мста-С, отметили в ОК Юг.

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