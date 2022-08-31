Российские войска обстреливают Энергодар, чтобы создать “картинку” для МАГАТЭ

Август, 31 в 11:44

Страна-агрессор Российская Федерация возле Запорожской атомной электростанции пытается создать “картинку” для Международного агентства по атомной энергии, обстреливая Энергодар.

Об этом заявил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко. По его словам, российская армия обстреливает Энергодар на противоположном берегу.

– Цель этого действа – создать соответствующую картину для комиссии МАГАТЭ и сформировать пул местных жителей, которые под камеры СМИ сообщат комиссии об обстрелах города с нашей стороны водохранилища.

По словам Евтушенко, ситуация с провокациями опасна тем, что в любой момент российская армия может повернуть свои гаубицы снова в сторону ЗАЭС и находящейся под контролем Украины территории. Он призвал мирных жителей быть внимательными и не находиться на открытых площадках по возможности.