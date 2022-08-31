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Факти / Надзвичайні події

Російські війська обстрілюють Енергодар, щоб створити “картинку” для МАГАТЕ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Російські війська обстрілюють Енергодар, щоб створити “картинку” для МАГАТЕ
Фото: Факти ICTV

Країна-агресор Російська Федерація біля Запорізької атомної електростанції намагається створити “картинку” для Міжнародного агентства з атомної енергії, обстрілюючи Енергодар.

Про це заявив очільник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. За його словами, російська армія обстрілює Енергодар на протилежному березі.

– Мета цього дійства – створити відповідну картину для комісії МАГАТЕ та сформувати пул місцевих жителів, які під камери ЗМІ повідомлять комісії про обстріли міста з нашого боку водосховища.

За словами Євтушенка, ситуація з провокаціями небезпечна тим, що в будь-який момент російська армія може повернути свої гаубиці знову в бік ЗАЕС та територій, які перебувають під контролем України. Він закликав мирних жителів бути уважними та не перебувати на відкритих майданчиках за можливості.

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