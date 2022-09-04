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Факты / Происшествия

Во Львове мужчина бросил две гранаты в авто полиции

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Во Львове мужчина бросил две гранаты в авто полиции

Во Львове мужчина бросил две гранаты в авто полиции. Это случилось после того, как патрульная полиция выехала на сообщения о конфликте.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

– Львов. Вроде бы обычный вызов о неадекватном мужчине, который пристает к прохожим. И все с первых секунд пошло, как в боевике. Однако, к сожалению, это не кино, – отметил он.

Так, в районе Белогорщи, что в Железнодорожном районе, возник конфликт с нетрезвым мужчиной. Когда патрульная полиция отправилась на место, мужчина бросил гранаты в автомобиль полицейских.

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— Мужчина с признаками наркотического опьянения бросает в направлении полицейских гранату, через мгновение вторую в салон служебного автомобиля. Быстро вызвали подкрепление и задержали гренадира, — добавил Белошицкий.

Предварительно машина полиции повреждена с одной стороны. Никто не пострадал, однако этот случай показывает, что в тылу нужно быть еще более бдительным, а война у нас на всей территории государства, а не только в определенных областях.

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Источник: Алексей Белошицкий

Фото: Алексей Белошицкий

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