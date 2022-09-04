Во Львове мужчина бросил две гранаты в авто полиции
Во Львове мужчина бросил две гранаты в авто полиции. Это случилось после того, как патрульная полиция выехала на сообщения о конфликте.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.
– Львов. Вроде бы обычный вызов о неадекватном мужчине, который пристает к прохожим. И все с первых секунд пошло, как в боевике. Однако, к сожалению, это не кино, – отметил он.
Так, в районе Белогорщи, что в Железнодорожном районе, возник конфликт с нетрезвым мужчиной. Когда патрульная полиция отправилась на место, мужчина бросил гранаты в автомобиль полицейских.
— Мужчина с признаками наркотического опьянения бросает в направлении полицейских гранату, через мгновение вторую в салон служебного автомобиля. Быстро вызвали подкрепление и задержали гренадира, — добавил Белошицкий.
Предварительно машина полиции повреждена с одной стороны. Никто не пострадал, однако этот случай показывает, что в тылу нужно быть еще более бдительным, а война у нас на всей территории государства, а не только в определенных областях.
Источник: Алексей Белошицкий
Фото: Алексей Белошицкий