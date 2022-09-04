Вересень, 04 в 19:22

У Львові чоловік кинув дві гранати в авто поліції. Це спалося після того, як патрульна поліція виїхала на повідомлення про конфлікт.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

– Львів. Начебто звичайний виклик про неадекватного чоловіка, що чіпляється до перехожих. Та все з перших секунд пішло як у бойовику. Однак, на жаль, це не кіно, – зазначив він.

Так, в районі Білогорщі, що у Залізничному районі, виникнув конфлікт з нетверезим чоловіком. Коли патрульна поліція вирушила на місце, то чоловік кинув гранати в автомобіль поліцейських.

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– Чоловік з ознаками наркотичного сп’яніння кидає в напрямку поліцейських гранату, через мить другу в салон службового автомобіля. Швидко викликали підкріплення і затримали гренадира, – додав Білошицький.

Попередньо, машина поліції пошкоджена з однієї сторони. Ніхто не постраждав, однак цей випадок показує, що у тилу треба бути ще пильнішим, а війна у нас на всій території держави, а не лише в певних областях.

Джерело: Олексій Білошицький

Фото: Олексій Білошицький