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В Мариуполе оккупанты запретили школьникам говорить о войне, а уроки начинаются с доклада о “хорошей” РФ

Юля Захарченко, редактор ленты
В Мариуполе оккупанты запретили школьникам говорить о войне, а уроки начинаются с доклада о “хорошей” РФ
Фото: Depositphotos

Во временно захваченном Мариуполе россияне превратили школы в оккупации в филиалы ГУЛАГа. Детям запретили говорить на тему полномасштабной войны в Украине, а также делиться воспоминаниями о пережитых ужасах и преступлениях РФ.

Об этом заявил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, на стенах школ оккупанты начали развешивать новые правила и требования, в которых указывают, что именно запрещено.

В частности, под запретом вход родителей в школы, а детей — только после обыска с металлодетектором. Андрющенко рассказал, что преимущественно на контроле бойцы непризнанной “ДНР”.

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— Обыскивают всех и везде, независимо от пола и возраста. Нередки случаи, когда у детей до 15 лет забирают металлические рубли, ссылаясь, что металл нельзя. Без возвращения, – отметил Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя поделился, что каждый урок в оккупированной школе начинается и заканчивается кратким докладом учителя, как стало “хорошо” с Россией. По его мнению, это гораздо страшнее.

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