У Маріуполі окупанти заборонили школярам говорити про війну, а уроки починаються з доповіді про “гарну” РФ

Вересень, 04 в 23:55

У тимчасово захопленому Маріуполі росіяни перетворили школи в окупації на філіали ГУЛАГу. Дітям заборонили говорити на тему повномасштабної війни в Україні, а також ділитися спогадами про пережиті жахіття та злочини РФ.

Про це заявив радник міського глави Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, на стінах шкіл окупанти почали розвішувати нові правила та вимоги, в яких вказують, що саме заборонено.

Зокрема, під забороною вхід батьків до шкіл, а дітей – лише після обшуку з металодетектором. Андрющенко розповів, що переважно на контролі бійці невизнаної “ДНР”.

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– Обшукують всіх і скрізь, незалежно від статі та віку. Непоодинокі випадки, коли в дітей віком до 15 років забирають металеві рублі, посилаючись, що метал не можна. Без повернення, – зазначив Андрющенко.

Радник мера Маріуполя поділився, що кожен урок в окупованій школі починається та закінчується короткою доповіддю вчителя, як стало “гарно” з Росією. На його думку, це набагато страшніше.