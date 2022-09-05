Очень тонкий момент: Жданов объяснил, почему Россия хочет сесть за стол переговоров

Сентябрь, 04 в 23:18

Россия стремится провести с Украиной переговоры, чтобы притормозить процесс деоккупации наших территорий. Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему переговоры с Украиной — это один из немногих сдерживающих факторов для РФ.

— Это очень тонкий момент. Дело в том, что мы сядем за стол переговоров на наших условиях — это то, о чем говорит наше руководство на сегодня. Это абсолютно правильная позиция. А наши условия — это полный вывод российских войск из территории Украины в границах 1991 года. Тогда да, мы садимся за стол переговоров и дальше определяем, как мы будем жить. Все равно любая война должна закончится переговорным процессом.

По его словам, Россия пытается методами уговоров или принуждения мотивировать Украину сесть за стол переговоров.

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— Но для Российской Федерации очень важно слышать от нас, что мы окончательно не выходим из возможности переговорного процесса. Почему? Если вы обратили внимание, аналитики и политологи постоянно говорят о том, что Россия пытается посадить нас за стол переговоров, используя для этого любые средства и методы. Уговоров, принуждения, лоббизма своих интересов, что вот пора садиться, давайте, мы готовы, мы открыты к переговорам.

Жданов считает, что Россия пытается затормозить деоккупацию территорию Украины. Если Украина окончательно закроет процесс переговоров, тогда у РФ не будет сдерживающего фактора. Тогда Россия может значительно ухудшить отношение к украинским военнопленным, предположил военный эксперт.