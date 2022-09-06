Сентябрь, 06 в 14:39

В центре Киева мужчина пытался украсть у 12-летней девочки деньги. Дети собирали деньги для нужд ВСУ, играя на музыкальных инструментах.

Об этом сообщили в полиции Киева.

По их данным, на улице Крещатик группа детей играла на музыкальных инструментах, чтобы собрать средства для ВСУ.

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– Нарушитель заметил маленьких волонтеров, проследил за ними и пытался сорвать с плеча девочки рюкзак, в котором были собраны деньги. Однако его действия заметили прохожие, поэтому быстро остановили злоумышленника и передали нам, — отметили в полиции.

Полицейские задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Ему уже сообщили о подозрении ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса (покушение на совершение грабежа в период военного положения). Мужчине грозит до семи до 10 лет лишения свободы.

Фото: полиция Киева