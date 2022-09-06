Збирала гроші для ЗСУ: у Києві чоловік намагався пограбувати 12-річну дівчинку
У центрі Києва чоловік намагався вкрасти у 12-річної дівчинки гроші. Діти збирали гроші для потреб ЗСУ, граючи на музичних інструментах.
Про це повідомили в поліції Києва.
За їхніми даними, на вулиці Хрещатик група дітей грала на музичних інструментах, щоб зібрати кошти для ЗСУ.
– Порушник помітив маленьких волонтерів, прослідкував за ними та намагався зірвати з плеча дівчинки рюкзак, у якому були зібрані гроші. Однак його дії помітили перехожі, тож швидко зупинили зловмисника та передали нам, – зазначили у поліції.
Поліцейські затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Йому вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу (замах на скоєння грабежу у період воєнного стану). Чоловіку загрожує до від семи до 10 років позбавлення волі.
Фото: поліція Києва