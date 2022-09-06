Вересень, 06 в 14:39

У центрі Києва чоловік намагався вкрасти у 12-річної дівчинки гроші. Діти збирали гроші для потреб ЗСУ, граючи на музичних інструментах.

Про це повідомили в поліції Києва.

За їхніми даними, на вулиці Хрещатик група дітей грала на музичних інструментах, щоб зібрати кошти для ЗСУ.

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– Порушник помітив маленьких волонтерів, прослідкував за ними та намагався зірвати з плеча дівчинки рюкзак, у якому були зібрані гроші. Однак його дії помітили перехожі, тож швидко зупинили зловмисника та передали нам, – зазначили у поліції.

Поліцейські затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу (замах на скоєння грабежу у період воєнного стану). Чоловіку загрожує до від семи до 10 років позбавлення волі.

Фото: поліція Києва