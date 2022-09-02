Ложился голым в кровать к 6-летней: под Киевом мужчина развращал ребенка
Фото: Нацполиция
В Киевской области задержали мужчину, который пытался развратить шестилетнюю девочку. Об этом у себя в соцсетях в пятницу, 2 сентября, сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.
Так, 37-летний мужчина ночью лег обнаженным в постель к малолетнему ребенку и пытался совершить развратные действия.
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– Хорошо, что родственница девочки вовремя заметила беспредел и сразу сообщила об этом отвратительном преступлении в полицию. Суд взял распутника под стражу, – говорится в сообщении.
Небитов уточнил, что злоумышленнику с Бучанщины уже объявили о подозрении, ему грозит до восьми лет лишения свободы.
– Уверен, что этот позорный поступок будет наказан со всей строгостью, – резюмировал он.