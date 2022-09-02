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Факты / Происшествия

Ложился голым в кровать к 6-летней: под Киевом мужчина развращал ребенка

Анастасия Гевко, редактор ленты
Ложился голым в кровать к 6-летней: под Киевом мужчина развращал ребенка
Фото: Нацполиция

В Киевской области задержали мужчину, который пытался развратить шестилетнюю девочку. Об этом у себя в соцсетях в пятницу, 2 сентября, сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Так, 37-летний мужчина ночью лег обнаженным в постель к малолетнему ребенку и пытался совершить развратные действия.

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– Хорошо, что родственница девочки вовремя заметила беспредел и сразу сообщила об этом отвратительном преступлении в полицию. Суд взял распутника под стражу, – говорится в сообщении.

Небитов уточнил, что злоумышленнику с Бучанщины уже объявили о подозрении, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

– Уверен, что этот позорный поступок будет наказан со всей строгостью, – резюмировал он.

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