Сентябрь, 02 в 15:33

В Киевской области задержали мужчину, который пытался развратить шестилетнюю девочку. Об этом у себя в соцсетях в пятницу, 2 сентября, сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Так, 37-летний мужчина ночью лег обнаженным в постель к малолетнему ребенку и пытался совершить развратные действия.

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– Хорошо, что родственница девочки вовремя заметила беспредел и сразу сообщила об этом отвратительном преступлении в полицию. Суд взял распутника под стражу, – говорится в сообщении.

Небитов уточнил, что злоумышленнику с Бучанщины уже объявили о подозрении, ему грозит до восьми лет лишения свободы.