Сентябрь, 07 в 22:07

В Днепре, Запорожье, Мелитополе и Кременчуге раздалась серия мощных взрывов, сообщают местные жители.

Городской глава Мелитополя Иван Федоров подтвердил информацию о взрывах. По его словам, взрывы прогремели в юго-восточных районах города.

– Вечер перестает быть спокойным для оккупантов Мелитополя. Слышны взрывы в юго-восточных районах города. Уточняем детали, – отметил Федоров.

По неподтвержденным данным, в Мелитополе взорвали штаб Единой России в здании Новой почты на улице Ломоносова, где продолжалась подготовка к псевдореферендуму.

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Глава Запорожской ОВА Александр Старух также подтвердил информацию о взрывах. По его словам, работают системы ПВО.

— Громкий звук, что было недавно слышно в областном центре – это результат работы противовоздушной обороны ВСУ. Наши защитники спасли нас от очередного вражеского прилета. Верим в ВСУ, – подчеркнул Старух.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что в Кременчугском районе работали системы ПВО.

— Звуки взрывов, которые слышны в Кременчугском районе, – это работа ПВО. Сохраняем спокойствие и остаемся в укрытиях! Верим в ВСУ, – отметил Лунин.

По состоянию на 7 сентября 22:07, сигнал воздушной тревоги раздается в Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях.