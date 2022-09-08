Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

У Дніпрі, Запоріжжі, Мелітополі та Кременчуці пролунала серія потужних вибухів

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Підтверджено
Вибух
Фото: Depositphotos

У Дніпрі, Запоріжжі, Мелітополі та Кременчуці пролунала серія потужних вибухів, повідомляють місцеві жителі.

Міський глава Мелітополя Іван Федоров підтвердив інформацію про вибухи. За його словами, вибухи пролунали в південно-східних районах міста.

– Вечір перестає бути спокійним для окупантів Мелітополя. Чутно вибухи в південно-східних районах міста. Уточнюємо деталі, – зазначив Федоров.

За непідтвердженими даними, у Мелітополі підірвали штаб Єдиної Росії у будівлі Нової пошти на вулиці Ломоносова, де тривала підготовка до псевдореферендуму.

Зараз дивляться

Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух також підтвердив інформацію про вибухи. За його словами, працюють системи ППО.

– Гучний звук, що було нещодавно чутно в обласному центрі – це результат роботи протиповітряної оборони ЗСУ. Наші захисники врятували нас від чергового ворожого прильоту. Віримо в ЗСУ, – наголосив Старух.

Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що у Кременчуцькому районі працювали системи ППО.

– Звуки вибухів, які чутно було в Кременчуцькому районі, – це робота ППО. Зберігаємо спокій і залишаємося в укриттях! Віримо в ЗСУ, – зазначив Лунін.

Станом на 7 вересня 22:07, сигнал повітряної тривоги лунає у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській і Черкаській областях.

Читайте
Залужний: Ракетні удари по кримських авіабазах противника - це успішні зусилля ЗСУ

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка