Вересень, 07 в 22:07

У Дніпрі, Запоріжжі, Мелітополі та Кременчуці пролунала серія потужних вибухів, повідомляють місцеві жителі.

Міський глава Мелітополя Іван Федоров підтвердив інформацію про вибухи. За його словами, вибухи пролунали в південно-східних районах міста.

– Вечір перестає бути спокійним для окупантів Мелітополя. Чутно вибухи в південно-східних районах міста. Уточнюємо деталі, – зазначив Федоров.

За непідтвердженими даними, у Мелітополі підірвали штаб Єдиної Росії у будівлі Нової пошти на вулиці Ломоносова, де тривала підготовка до псевдореферендуму.

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Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух також підтвердив інформацію про вибухи. За його словами, працюють системи ППО.

– Гучний звук, що було нещодавно чутно в обласному центрі – це результат роботи протиповітряної оборони ЗСУ. Наші захисники врятували нас від чергового ворожого прильоту. Віримо в ЗСУ, – наголосив Старух.

Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що у Кременчуцькому районі працювали системи ППО.

– Звуки вибухів, які чутно було в Кременчуцькому районі, – це робота ППО. Зберігаємо спокій і залишаємося в укриттях! Віримо в ЗСУ, – зазначив Лунін.

Станом на 7 вересня 22:07, сигнал повітряної тривоги лунає у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській і Черкаській областях.