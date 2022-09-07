В Славянске оккупанты разрушили школу и подъезд дома: под завалами могут быть люди
Утром 7 сентября российские оккупанты в очередной раз обстреляли Славянск в Донецкой области.
По информации начальника военной администрации города Вадима Ляха, есть два попадания, одно из них в микрорайоне Черевковка – пострадала школа №4. К счастью, обошлось без жертв.
А второе – в доме №43 на улице Торской. Здесь полностью разрушен один из подъездов, взрывная волна повредила и соседние здания.
– “Сложился” подъезд. Под завалами могут находиться люди. Ведутся спасательные работы. Количество пострадавших пока неизвестно, – уточнил он.
Также, по его словам, пострадали многоэтажные дома по улице Донская и школа №9.
Лях в очередной раз напомнил о возможности эвакуироваться из Славянска в более безопасные регионы.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 196-е сутки.
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Фото: Вадим Лях