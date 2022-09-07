Сентябрь, 07 в 9:50

Утром 7 сентября российские оккупанты в очередной раз обстреляли Славянск в Донецкой области.

По информации начальника военной администрации города Вадима Ляха, есть два попадания, одно из них в микрорайоне Черевковка – пострадала школа №4. К счастью, обошлось без жертв.

А второе – в доме №43 на улице Торской. Здесь полностью разрушен один из подъездов, взрывная волна повредила и соседние здания.

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– “Сложился” подъезд. Под завалами могут находиться люди. Ведутся спасательные работы. Количество пострадавших пока неизвестно, – уточнил он.

Также, по его словам, пострадали многоэтажные дома по улице Донская и школа №9.

Лях в очередной раз напомнил о возможности эвакуироваться из Славянска в более безопасные регионы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 196-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Вадим Лях