У Слов’янську окупанти зруйнували школу та під’їзд будинку: під завалами можуть бути люди
Вранці 7 вересня російські окупанти вкотре обстріляли Слов’янськ у Донецькій області.
За інформацією начальника військової адміністрації міста Вадима Ляха, є два влучання, одне з них в мікрорайоні Черевківка – постраждала школа №4. На щастя, обійшлося без жертв.
А друге – у будинку №43 на вулиці Торській. Тут повністю зруйновано один з під’їздів, вибухова хвиля пошкодила і сусідні будівлі.
– “Склався” під’їзд. Під завалами можуть бути люди. Ведуться рятувальні роботи. Кількість постраждалих наразі невідома, – уточнив він.
Також, за його словами, постраждали багатоповерхові будинки на вулиці Донська та школа №9.
Лях вкотре нагадав про можливість евакуюватись зі Слов’янська до безпечніших регіонів.
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Фото: Вадим Лях