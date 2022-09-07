Вересень, 07 в 9:50

Вранці 7 вересня російські окупанти вкотре обстріляли Слов’янськ у Донецькій області.

За інформацією начальника військової адміністрації міста Вадима Ляха, є два влучання, одне з них в мікрорайоні Черевківка – постраждала школа №4. На щастя, обійшлося без жертв.

А друге – у будинку №43 на вулиці Торській. Тут повністю зруйновано один з під’їздів, вибухова хвиля пошкодила і сусідні будівлі.

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– “Склався” під’їзд. Під завалами можуть бути люди. Ведуться рятувальні роботи. Кількість постраждалих наразі невідома, – уточнив він.

Також, за його словами, постраждали багатоповерхові будинки на вулиці Донська та школа №9.

Лях вкотре нагадав про можливість евакуюватись зі Слов’янська до безпечніших регіонів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 196-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Вадим Лях