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Факти / Надзвичайні події

У Слов’янську окупанти зруйнували школу та під’їзд будинку: під завалами можуть бути люди

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Обстріл Слов’янська

Вранці 7 вересня російські окупанти вкотре обстріляли Слов’янськ у Донецькій області.

За інформацією начальника військової адміністрації міста Вадима Ляха, є два влучання, одне з них в мікрорайоні Черевківка – постраждала школа №4. На щастя, обійшлося без жертв.

А друге – у будинку №43 на вулиці Торській. Тут повністю зруйновано один з під’їздів, вибухова хвиля пошкодила і сусідні будівлі.

Зараз дивляться

– “Склався” під’їзд. Під завалами можуть бути люди. Ведуться рятувальні роботи. Кількість постраждалих наразі невідома, – уточнив він.

Також, за його словами, постраждали багатоповерхові будинки на вулиці Донська та школа №9.

Лях вкотре нагадав про можливість евакуюватись зі Слов’янська до безпечніших регіонів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 196-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Вадим Лях

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