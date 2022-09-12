Украина возобновляет поставки электричества после ударов РФ – где появился свет
В результате ракетных ударов российской армии на территории Украины в ряде городов исчезли поставки электричества и воды. В некоторых областях начали восстанавливать электросети.
В частности, электричество исчезло частично или полностью в Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областях. Удалось ли восстановить свет и водоснабжение — далее в материале Фактов ICTV.
Сумская область
По состоянию на 11 сентября 21:40, электроснабжение возобновлено на 100%, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
— Поставки электроэнергии в области на 21:40 полностью восстановлена. Но могут быть перебои со стабильностью напряжения в сети, – предупредил он.
Днепропетровская область
По состоянию на 11 сентября 23:03, электроснабжение возобновлено на 100%, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Полтавская область
По состоянию на 11 сентября 22:02, водоснабжение восстановлено на 100%, сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
– Свет и водоснабжение восстановили во всех районах Полтавщины. Но энергетики продолжают стабилизировать уровень напряжения, – отметил он.
Донецкая область
Донетчина частично обесточена – это последствия вражеского удара по энергетической инфраструктуре соседних областей, сообщил глава ОВА Павел Кириленко.
— Специалисты НЭК УКРЭНЕРГО работают над устранением проблемы и постепенно пытаются возобновить электроснабжение, но на это нужно время. Прошу жителей области не паниковать и набраться терпения, – призвал Кириленко.
В некоторых районах Харьковской области удалось возобновить электроснабжение, но не везде, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
– Удается постепенно возобновлять электроснабжение в части населенных пунктов Харьковского района. Профильные службы продолжают проводить ремонтные работы, – рассказал он.