Украина возобновляет поставки электричества после ударов РФ – где появился свет

Сентябрь, 11 в 23:29

В результате ракетных ударов российской армии на территории Украины в ряде городов исчезли поставки электричества и воды. В некоторых областях начали восстанавливать электросети.

В частности, электричество исчезло частично или полностью в Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областях. Удалось ли восстановить свет и водоснабжение — далее в материале Фактов ICTV.

Сумская область

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По состоянию на 11 сентября 21:40, электроснабжение возобновлено на 100%, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

— Поставки электроэнергии в области на 21:40 полностью восстановлена. Но могут быть перебои со стабильностью напряжения в сети, – предупредил он.

Днепропетровская область

По состоянию на 11 сентября 23:03, электроснабжение возобновлено на 100%, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Полтавская область

По состоянию на 11 сентября 22:02, водоснабжение восстановлено на 100%, сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

– Свет и водоснабжение восстановили во всех районах Полтавщины. Но энергетики продолжают стабилизировать уровень напряжения, – отметил он.

Донецкая область

Донетчина частично обесточена – это последствия вражеского удара по энергетической инфраструктуре соседних областей, сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

— Специалисты НЭК УКРЭНЕРГО работают над устранением проблемы и постепенно пытаются возобновить электроснабжение, но на это нужно время. Прошу жителей области не паниковать и набраться терпения, – призвал Кириленко.

В некоторых районах Харьковской области удалось возобновить электроснабжение, но не везде, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.