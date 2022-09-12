Україна відновлює постачання електрики після ударів РФ – де з’явилося світло

Вересень, 11 в 23:29

Внаслідок ракетних ударів російської армії на території України у низці міст зникло постачання електрики та води. Наразі в деяких областях почали відновлювати електромережі.

Сумська область

Станом на 11 вересня 21:40, електропостачання відновлено на 100%, повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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– Постачання електроенергії в області станом на 21:40 повністю відновлено. Але можуть бути перебої зі стабільністю напруги в мережі, – попередив він.

Дніпропетровська область

Станом на 11 вересня 23:03, електропостачання відновлено на 100%, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Полтавська область

Станом на 11 вересня 22:02, водопостачання відновлено на 100%.

Донецька область

Донеччина частково знеструмлена – це наслідки ворожого удару по енергетичній інфраструктурі сусідніх областей, повідомив очільник ОВА Павло Кириленко.