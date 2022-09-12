Україна відновлює постачання електрики після ударів РФ – де з’явилося світло
Внаслідок ракетних ударів російської армії на території України у низці міст зникло постачання електрики та води. Наразі в деяких областях почали відновлювати електромережі.
Сумська область
Станом на 11 вересня 21:40, електропостачання відновлено на 100%, повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
– Постачання електроенергії в області станом на 21:40 повністю відновлено. Але можуть бути перебої зі стабільністю напруги в мережі, – попередив він.
Дніпропетровська область
Станом на 11 вересня 23:03, електропостачання відновлено на 100%, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Полтавська область
Станом на 11 вересня 22:02, водопостачання відновлено на 100%.
Донецька область
Донеччина частково знеструмлена – це наслідки ворожого удару по енергетичній інфраструктурі сусідніх областей, повідомив очільник ОВА Павло Кириленко.
– Фахівці НЕК УКРЕНЕРГО працюють над усуненням проблеми та поступово намагаються відновити електропостачання, але на це потрібен час. Прошу жителів області не панікувати та набратися терпіння, – закликав Кириленко.