Сентябрь, 16 в 14:20

Российская армия снова нанесла ракетный удар по Кривому Рогу во время воздушной тревоги в ряде областей Украины.

Обновлено 16 сентября в 14:20. Россияне направили ракеты по критической инфраструктуре Кривого Рога — есть серьезные разрушения гидротехнических сооружений, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

– Кривой Рог снова под вражеским огнем. Спасатели и аварийные службы уже ликвидируют последствия прилетов. Делают все, чтобы предотвратить техногенную катастрофу. Очередной ракетный террор россиян, – отметил Резниченко.

Обновлено 16 сентября в 13:12. О ракетном ударе заявил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Он призвал не выкладывать фото и видео взрыва в социальных сетях.

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— Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети, – призвал Вилкул.

С 14 сентября российская армия постоянно обстреливает ракетами Кривой Рог. В частности, в тот день оккупанты нанесли удар по гидравлическим сооружениям города, в результате чего началась значительная утечка воды.

В частности, затопило дома в Ингулецком и Центрально-Городском районах, а уровень воды в реке Ингулец менялся каждый час.

Сегодня вода в реке Ингулец покраснела после ракетных ударов россиян. В то же время Вилкул заверил горожан, что ситуация контролируется.