По критичній інфраструктурі: росіяни знову завдали ракетного удару по Кривому Рогу
Російська армія знову завдала ракетного удару по Кривому Рогу під час повітряної тривоги у низці областей України.
Оновлено 16 вересня о 14:20. Росіяни скерували ракети по критичній інфраструктурі Кривого Рогу – є серйозні руйнування гідротехнічних споруд, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
– Кривий Ріг знову під ворожим вогнем. Рятувальники та аварійні служби вже ліквідують наслідки “прильотів”. Роблять все, щоб запобігти техногенній катастрофі. Черговий ракетний терор росіян, – зазначив Резніченко.
Рятувальники та аварійні служби вже ліквідують наслідки “прильотів”. Роблять усе, щоб запобігти техногенній катастрофі.
Оновлено 16 вересня о 13:12. Про ракетний удар заявив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він закликав не викладати фото та відео вибуху в соціальних мережах.
– Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь в укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі, – закликав Вілкул.
Від 14 вересня російська армія постійно обстрілює ракетами Кривий Ріг. Зокрема, в той день окупанти завдали удару по гідравлічних спорудах міста, внаслідок чого розпочався значний виток води.
Зокрема, затопило будинки в Інгулецькому та Центрально-Міському районах, а рівень води в річці Інгулець змінювався щогодини.
Сьогодні вода в річці Інгулець почервоніла після ракетних ударів росіян. Водночас Вілкул запевнив містян, що ситуація контролюється.