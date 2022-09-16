Вересень, 16 в 14:20

Російська армія знову завдала ракетного удару по Кривому Рогу під час повітряної тривоги у низці областей України.

Оновлено 16 вересня о 14:20. Росіяни скерували ракети по критичній інфраструктурі Кривого Рогу – є серйозні руйнування гідротехнічних споруд, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

– Кривий Ріг знову під ворожим вогнем. Рятувальники та аварійні служби вже ліквідують наслідки “прильотів”. Роблять все, щоб запобігти техногенній катастрофі. Черговий ракетний терор росіян, – зазначив Резніченко.

Рятувальники та аварійні служби вже ліквідують наслідки “прильотів”. Роблять усе, щоб запобігти техногенній катастрофі.

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Оновлено 16 вересня о 13:12. Про ракетний удар заявив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він закликав не викладати фото та відео вибуху в соціальних мережах.

– Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь в укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі, – закликав Вілкул.

Від 14 вересня російська армія постійно обстрілює ракетами Кривий Ріг. Зокрема, в той день окупанти завдали удару по гідравлічних спорудах міста, внаслідок чого розпочався значний виток води.

Зокрема, затопило будинки в Інгулецькому та Центрально-Міському районах, а рівень води в річці Інгулець змінювався щогодини.

Сьогодні вода в річці Інгулець почервоніла після ракетних ударів росіян. Водночас Вілкул запевнив містян, що ситуація контролюється.