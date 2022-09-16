В Кривом Роге покраснела вода в реке Ингулец

Сентябрь, 16 в 13:01

В Кривом Роге стала красной вода в реке Ингулец. Однако уровень воды снизился и продолжает падать после ракетного удара по дамбе, который нанесла российская армия.

В то же время глава ОВА Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что ситуация на территории города полностью контролируется.

– На гидротехнических сооружениях продолжаются работы по ликвидации последствий ракетных ударов. Водоснабжение города стабилизировалось, – отметил Вилкул.

14 сентября российская армия ударила ракетами по гидравлическим сооружениям Кривого Рога, в результате чего началась значительная утечка воды, подтопив дома в Ингулецком и Центрально-Городском районах.

Сейчас смотрят

В Херсонской области частично поднялся уровень воды реки Ингулец из-за повреждения дамбы в результате ракетных ударов по Кривому Рогу. Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что через эту реку российская армия пыталась обустроить понтонные переправы.